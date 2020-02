Bakan Çavuşoğlu: "Libya'da adım atmasaydık Libya'da savaş bugün Trablus'un içinde olabilirdi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin Müftülüğünün konferans salonunda partisince düzenlenen Siyaset Akademisinin ilk dersine katılan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, gelişmelerin yaşandığı bir ortamda dış politkanın nasıl olması gerektiğini anlattı.Girişimci ve insani dış politikanın izlanmesi gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, girişimci olmadan ülkenin menfaatlerinin korunamayacağını, insani dış politika izlemeden sadece girişimcilikle dünyanın her yerinde saygın bir ülke olunamayacağını vurguladı.Girişimci ve insani dış politikada başarılı olabilmek için de sahada ve masada da güçlü olunması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu şöyle konuştu:" İkisi bir birini tamamlayıcıdır. Bazen sahada kazanırız bazen masada kazanırız. Bazen sahada kazanırız ama masada kaybedersek bir anlamı yok. Yeri geldi yumuşak güç yeri geldi sert gücümüzü etkin bir şekilde kullanmamız lazım. Bugünün gerçekleri bunu gerektiriyor. Hep sert güçle de olmaz sadece yumuşak güçle de çıkarlarımızı koruyamayız sorunların çözümüne de yeterince katkı sağlayamayız. İşte bugün gerçekten İdlib'de bir taraftan masayı işletiyoruz bir taraftan da sahada gerekli tedbirleri alıyoruz çünkü 3 milyon insanın daha ülkemize ve sınırımıza gelmesi yönetilemez bir durum oluşturacak bizim buna karşı tedbirleri almamız lazım."Bazı siyasetçilerin muhalefet olsun diye 'ne işimiz var, niye bunları yapıyoruz' dediğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Bugün bazı riskler var evet şehitlerimiz var Allah rahmet eylesin. Ama yarın geçmişte bu bölgede de terörle PKK ve YPG'yle mücadelede olduğu gibi içeride de dışarıda da Suriye'de Irak'ta yaptığımız gibi bu tedbirleri almasaydık, mücadeleyi yapmasaydık veya bugün yapmazsak bu tehditler bize yönelik büyüyebilir. Şu bölgede 4 milyona yakın insan yaşıyor. Bu insanlar saldırılar devam ederse nereye gidecek, bize geliyor. Bazıları Fırat Kalkanı veya Afrin bölgesine gidiyor ama oralarda da nereye gidecek. Evlerine dönenler bizim de desteğimizle huzur içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla bir taraftan bu sorunu çözmek için diplomasiyi yürüteceğiz masada diğer taraftan da sahada da tedbirlerimizi alıyoruz.Bugün Libya 'da adım atmasaydık Libya'da savaş bugün Trablus'un içinde olabilirdi ve 10 yıl süren bir savaştan sonra belki Libya bölünecek ve kaos ortamı oluşacak bizi de etkileyecek çıkarlarımızı da etkileyecek. Dolayısıyla bugün Ulusal Mutabakat Hükümeti bizim desteğimizle ayaktadır. Bu dengeyi oluşturduğumuz için sahadaki attığımız adımlar sayesinde ateşkes var ihlallere rağmen genel anlamda. Ama Hafter'de Suriye'deki rejim gibi siyasi çözüme inanmadığı için maalesef sürekli ihlallerde bulunuyor. Diğer taraftan bizi Doğu Akdeniz'de sıkıştırmaya çalışan ülkelerin çabalarına karşı girişimci bir dış politikayla sahada ve masada attığımız adımlarla kıta sahanlığımızın birleşmesiyle beraber Libya'yla deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzaladık. Şimdi buralarda sondaj çalışmalarımızı da yaptık, yapıyoruz."Bir taraftan milli çıkarlarımızı koruyoruz diğer taraftan da Türkiye 'yi dışlamaya çalışanlara da gerekli dersi veriyoruz. İnşallah bunlardan ders alırlar da biz Doğu Akdeniz'de paylaşımdan yanayız, oturup bir ülkeyi dışlamak yerine Türkiye'yle birlikte çalışmayı öğrenirler. Zamanın ruhuna uygun adımlar atmak zorundayız. Bugün Asya yükseliyor, ekonomini merkezi oluyor. Ne yapmamız lazım, biz Asya'da ilk defa mı varız hayır ilk defa değil. Biz Asya'da yıllardır varız, ecdadımız da Asya'dan geldi. Kültürel, ekonomik, tarihi, dil bağlarımız var. Şuanda yok muyuz orada, varız. Ama madem Asya ekonominin gücü oluyor topyekün bütüncül bir yaklaşımla siyasette,, ekonomide, savunma Sanayinde, eğitimde,kültürde her alanda Asya'da çok daha güçlü olmamız lazım. Sadece büyükelçilik açmak yetmez ki büyükelçilik sayımızı da hızlı bir şekilde bölgede artırıyoruz."Biz Türkiye olarak eksinin merkeziyiz"Hem ikili düzeyde hem çok taraflı düzeyde Dünyanın her yerine ulaşabilen bir politika izlendiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, şöyle dedi:" Bizim dış poltikada bir tarafı seçme lüksümüz yok. Bizim dış politikada bir yere bağlı kalma lüksümüz de yok. Bu gün diyorlar ki Türkiye'de eksen kayması mı var, nereye gidiyor. şimdi sizlere soruyorum. Sadece Avrupa'ya yönelik dış politika bizi, sizi tatmin eder mi. Bu gün yanı başımızdaki Ortadoğu'yu ihmal edebelir miyiz. Ticaretimizin yarısını Avrupa ile yapıyoruz.Evet Avrupayı ihmal etmeyelim. Ama sadece bir yere kalmak gerçekçi mi. İşte sadece Çin'e bağlı kalsak ticarette veya diğer konularda, bak bir salgın hastalık geliyor, her şey durdu. Dış politika da AB'ye üye olmak istiyoruz ama onların tutumu ortada. Niye her gün orada bağlı kalayım.Biz Türkiye olarak eksinin merkeziyiz. dolayısıyla eksenin merkeziysek bütün dünyayı kucaklayan bir politika izlememiz lazım. Asya açılımının sebebi budur, Latin Amerika açılımın sebebi budur. Yeniden Asya girişiminin sebebi de budur. ve komplekse girmeye gerek yok. Avrupalılar'da dünyanın her yerinde var. Bizi sorguladılar diye hiç komplekse girmeye gerek yok. Gereken cevapları da zaten veriyoruz."Dış politika konuları Türkiye'de tartışılsın istiyoruz"Bakan Çavuşoğlu, dış politika konularının artık Türkiye'de konuşmasını arzu etiklerinin altını çizerek, şöyle dedi:" Dünya çok hızlı değişiyor. Bu hızlı değişme ayak uydurmak zorundayız. Ayak uydurmak için de neyi nasıl yapacağımızı konuşmamız lazım.Yeni fikirler üretmemiz lazım. Biz bugüne kadar dış politka dahil değişik politikaların oluştuğu platformlara katıldık, görüşlerimizi söyledik. Ama artık bu tür konular, dış politika konuları Türkiye'de tartışılsın istiyoruz. Yenilikler, yeni fikirler Türkiye'de ortaya atılsın ve yeni fikirler Türkiye'de oluşturulsun. Gözden geçirmeler Türkiye'de yapılsın. Bu düşünceyle, Cumhurbaşkanımızın oluruyla biz ilk defa Martın sonunda Antalya Diplomasi Formunu başlatıyoruz. İnşallah ilerde bir Davos, bir Münih güvenlik konferansı standardında herkesin geleceği, konuşacağı bir platform. şimdiden çok sayıda devlet başkanı, hükümet başkanı, 20 civarında dışişleri bakanı, akademisyenleri uluslararası örgütlerin temsilcileri katılımı teyit etiler. Çok rağbet var."