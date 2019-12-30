Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! CHP tezkereye tepki gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Genel Kurulu'na sunulacak Libya tezkeresi konusunda bilgilendirme yapmak için CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Suriye'de karşı karşıya olduğumuz sorunların Libya'da da karşımıza gelmesini istemiyoruz. Diplomasiye öncelik verilmeli. Libya'ya tezkereye olumsuz bakıyoruz." dedi.

GÜNDEM LİBYA TEZKERESİ

Görüşme sonrasıÇavuşoğlu, kısa bir değerlendirmede bulundu. Çavuşoğlu, şunları söyledi: Kendilerine tezkere ve Libya'daki son durum hakkında bilgi verdik. Aynı şekilde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakat zaptıyla ilgili bilgi verdik. Sayın Genel Başkan ve çalışma arkadaşlarının bazı soruları oldu onlara da cevap verdik. CHP'yi doğrudan bilgilendirmiş olduk. Tezkere konusunda takdir onlarındır. Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu aktardık.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

MHP'ye gitmeyeceklerini belirten Çavuşoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli 'Bizim durumumuz belli. O yüzden bize gelerek vakit kaybetmenize gerek yok' dedi" diye konuştu.

AKŞENER'İ DE ZİYARET EDECEK

Bakan Çavuşoğlu, "Tezkereyi Cumhurbaşkanlığı üzerinden gönderdik" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de ziyaret edecek. Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 2 Ocak Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması bekleniyor.