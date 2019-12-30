Haberler » Politika » Bakan Çavuşoğlu, Libya Tezkeresi konusunda Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi - Haberler

Bakan Çavuşoğlu, Libya Tezkeresi konusunda Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Tezkeresi konusunda bilgi vermek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

30.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:22 Bakan Çavuşoğlu, Libya Tezkeresi konusunda Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tezkeresi konusunda bilgi vermek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün bizi kabul etmesi üzerine kendilerine meclise gönderdiğimiz tezkere hakkında ve Libya'daki son durum halkında bilgi verdik. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve diğer mutabakat zaptı konusunda da bilgiler arz ettik. Sorulara da cevap verdik. Biz bugün CHP'yi doğrudan bilgilendirmiş oluyoruz. Tabi ki tezkere konusunda karar onlarındır ama biz ülkemizin çıkarları bakımından neden bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık" dedi.

MHP'ye gidecek misiniz? sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Sayın Bahçeli mesaj gönderdi, 'Bizim zaten tutumumuz belli biz tezkereyi destekliyoruz. Bize gelerek vakit kaybetmelerine gerek yok diğer partileri bilgilendirsin ' demişler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

14:14   Antalya'da müteahhidi öldüren sanığa müebbet hapis - Haberler
14:10   Fatsa'da yılbaşı tedbirleri - Haberler
14:08   Sancaktepe'de 5. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti - Haberler
14:07   Küçükçekmece'de iki arkadaşın alacak verecek meselesi ölümle bitti - Haberler
14:06   Asker eşlerinden örnek davranış - Haberler
13:41   Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! CHP tezkereye tepki gösterdi - Haberler
13:32   Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, husumetlisi tarafından sokak ortasında vuruldu - Haberler
13:13   İzmir'de yollar karla kaplandı - Haberler
12:52   Öldü sandığı babasını yıllar sonra e-devlet sayesinde buldu - Haberler
12:46   Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu - Haberler
30.12.2019 14:22:27