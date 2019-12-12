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Bakan Çavuşoğlu liderlerle aile fotoğrafı çektirdi

İslam İşbirliği Teşkilatının 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.

12.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:16
İslam İşbirliği Teşkilatının 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.
İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılmak için Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi. Çavuşoğlu'nun yanında İİT Genel Sekreteri Youssef Al-Othaimeen yer aldı.
Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "57 üye ülkeyle 1.8 milyar Müslümanı temsil eden İslam İşbirliği Teşkilatının daha etkin olması için birlikte hareket etmeliyiz. İsrail işgali karşısında Filistin için tek umut, ümmetin birliğidir" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Bakan Çavuşoğlu liderlerle aile fotoğrafı çektirdi

Mevlüt Çavuşoğlu, Fas, Güncel

Kaynak: İHA


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