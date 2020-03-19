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Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto'yla video konferansla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle video konferans uygulamasıyla görüştü.

19.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:06
Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto'yla video konferansla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle video konferans uygulamasıyla görüştü.
Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, salgına karşı ortak mücadele, ikili ilişkiler, Suriye, Libya ve Avrupa Birliği (AB) konularının ele alındığını belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Ruhsar Pekcan, Macaristan, Twitter, Güncel

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