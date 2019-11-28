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Bakan Çavuşoğlu: Macron'un söylediği sözün karşılığı yok

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözleri ile ilgili olarak, "Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili gerekli şeyleri söyledik, cevapları da verdik.

28.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:14Bakan Çavuşoğlu: Macron'un söylediği sözün karşılığı yok

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözleri ile ilgili olarak, "Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili gerekli şeyleri söyledik, cevapları da verdik. Dolayısıyla; Macron'un bu anlamda söylediği sözün bende bir karşılığı yok. Neticede biz burada terörle mücadele ediyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 'Nöbetçi Bakan' olarak geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, 'Türkiye hem Suriye'de oldubittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Bakan Çavuşoğlu, Macron'un açıklamalarının Türkiye'de bir karşılığı olmadığını belirtti. ABD ve Rusya'nın varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyetini ve oradaki mevcut durumu kabul ettiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"ABD'de biliyorsunuz aynı zamanda NATO üyesidir. Dolayısıyla Macron, bu konularda yaşadığı hayal kırıklığı sebebiyle; özellikle burada bölücü bir terör devleti kurmak istiyordu. Bizim Barış Pınarı Harekatımız, bunların hayallerini suya düşürdü. O hayal kırıklığıyla her gün ne dediğini bilmeyen bir görüntü var Paris'te maalesef. Kendi Dışişleri Bakanına DEAŞ'a karşı koalisyon toplantısında, NATO toplantısında, Dışişleri Bakanları toplantısında Barış Pınarı  Harekatı'yla ilgili gerekli şeyleri söyledik, cevapları da verdik. Dolayısıyla; Macron'un bu anlamda söylediği sözün bende bir karşılığı yok. Neticede biz burada terörle mücadele ediyoruz."

'MACRON AVRUPA'NIN LİDERİ OLAMAZ'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, "Müttefiklerin yanında dursun. NATO ülkeleri dahil, Dışişleri Bakanları toplantısında herkes Macron'un yaptığı açıklamaları eleştirdi.  Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Şu anda Avrupa'da bir boşluk var, 'lider ben olayım' diye çabalıyor ama bu suni bir davranış. Liderlik doğal hareketlerle, politikalarla olur. Böyle yapay suni ve de boyunu aşan söylemlerle ya da eylemlerle olmaz" dedi.



Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Emmanuel Macron, Politika

Kaynak: DHA

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