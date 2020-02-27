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Bakan Çavuşoğlu Mardin'de STK temsilcileri ile buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mardin'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diplomasi ve siyaset konulu programa katıldı.

27.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:19Bakan Çavuşoğlu Mardin'de STK temsilcileri ile buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diplomasi ve siyaset konulu programa katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir dizi ziyaret için Mardin'e geldi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi dış politika atölyesini ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, buradaki programının ardından bir otelde düzenlenen STK'larla diplomasi ve siyaset konulu söyleşi programına katıldı.

Basın kapalı olan programın ardından Bakan Çavuşoğlu, Mardin siyaset akademisindeki toplantıya katılacak. - MARDİN

Siyaset, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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