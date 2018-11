Bakan Çavuşoğlu, 'Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu'na Katılacak

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:37



Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , 19- 20 Kasım tarihlerinde New York 'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 'in ev sahipliğinde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu'na katılacak.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, 19-20 Kasım tarihlerinde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Merkezi'nde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu'na katılacak. Bakan Çavuşoğlu, müteakiben 20 Kasım tarihinde Vaşington'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.Çavuşoğlu'nun yapacağı görüşmelerde ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere ortak gündemde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. - ANKARA