Kaynak: İHA

Bakan Çavuşoğlu: " Muğla 'ya bu çöp sorunları, sel felaketleri yakışıyor mu?"MUĞLA - AK Parti Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında CHP 'li belediyelere yüklenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , "Yapamıyorsansız bırakın gidin" dedi. Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Cumhur İttifakı seçim ofisi açıldı. Açılışına Bakan Çavuşoğlu'nun, Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete , Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır , Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, Ak Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş ile çok sayıda partili katıldı.Merkez önünde toplanan partililer ellerinde Türk bayrakları ile çalan marşlara eşlik etti. Alana gelen Bakan Çavuşoğlu'na büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu. Kimi partililer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı.Burada açılış konuşmasını yapan Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, "Artık Bodrum'un kaderini değiştirmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Bodrum ve Muğla'da değişim zamanı gelmiştir." dedi.Daha sonra kürsüye gelen Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, "Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle hem Muğla'yı kazanacağız. Ne Mutlu Türküm Diyene." diye konuştu.Ardından kürsüye gelen Ak Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, Türkiye 'nin gözbebeği Bodrum'un çöple, çukurlar, çamurla ve yağmurda 2 tane can kaybıyla anıldığını belirterek "Bu Bodrum'a yakışır bir şey değildir. Biz sefa için değil, cefaya aday için geldik. Sizlerin verdiği güçle Bodrum'u en iyi yere taşıyacağız." şeklinde konuştu.AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır ise, şunları dile getirdi: "1 Ocak itibariyle Fethiye 'nin Seki Yaylası'ndan Bodrum'un Tugutreis'ine, Datça 'nın Yazır Köyü'nden Kavaklıdere 'nin Çatak Köyü'ne kadar hamdolsun gezdim. Arkadaşlarımızla beraber sorunları tespit ettik. Gördüm ki Sayın Cumhurbaşkanımızı endişeye düşüren Muğla'daki sahipsizlik çok fazla. Bütün insanımız sahipsiz belediyecilik hizmetlerini alamamış durumda. Buna rağmen Fethiye'de körfezi temizlemekten aciz olan başkanımız demokrasinin güzelliği ile Muğla'ya belediye başkan adayı oldu. Bodrum'daki, su taşkınlarını önleyemeyen çok değerli başkanımız yine demokrasimizin güzelliği ile Muğla'ya aday oldu."Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete de "Hasta olan Bodrum'a hasta olan Muğla'ya 2 tane doktorumuz var. Nedir hastalıkları; seli var, çöp yangınları var, trafik sorunu var, kaldırım sorunu var, otopark sorunu var. Birçok sorunları olan bu hasta il ve ilçemize 2 tane doktor getirdik." şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ise CHP'li belediyelere yüklendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları dile getirdi: " İzmir ve Muğla'da 2 şeyi gözlemledim. Artık vatandaş partisinden de olsa hizmet etmeyenlere oy vermeyecek. Vatandaş yıllardır partilimdir diye oy verdiği Belediye başkanlarının şehrine ve kendisine hiç hizmet etmeyen etmediğini ve kendilerinin enayi yerine koyulduklarının farkındalar. 2 hafta önce İzmir'deydim Alsancak'ta İzmir'i Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Nihat Zeybekci ve Konak Belediye Başkan adayımızla beraber yürüyoruz. Onlarca CHP'li geldi ve yetti artık, hep bizi enayi yerine koydular, oy veririz diye ve bize hiç hizmet getirmediler. İzmir Belediyecilikte Türkiye'nin en geri kalmış şehridir dediler ve katılıyorum buna. ve artık siz gelin dediler. Size oy vereceğiz bu sefer dediler. Bizdeki hizmetleri gördüler çünkü."Muğla ve Bodrum'un 1994 yılı öncesi İstanbul 'u hatırlattığını dile getiren Çavuşoğlu, "Muğla'ya bu çöp sorunları, sel felaketleri yakışıyor mu? Belediye Başkan adaylarımızın anlattığı Muğla ve Bodrum bize neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? 1994 yılı öncesi İstanbul'u hatırlatıyor. Bodrum'a bu çağda çöp yakışır mı? Bu kadar teknolojik imkanların olduğu yerde ve Ak Parti Belediyelerinin artık çöpten elektrik ürettiği bir dönemde, Bodrum gibi bir turizm bölgesinde çöp dağları yakışır mı? Böyle bir ilkellik kabul edilebilir mi? Bu olayı nasıl anlatacaksın. Dünyanın her yerinden abartmıyorum Bodrum'a turist geliyor. Hem de çok ciddi para harcayarak geliyor. Milletimizin, devletimizin ve şehrimizin zedelemeye ve ayaklar altına almaya kimin hakkı var. Çöp sorununu ne demek yapamam yapamıyorsan çek git. Efendim para yok diyorlar. Yalan, yeni büyükşehir yasalarıyla bu şehirlerlerin bütçeleri kat ve kat arttı. Tüm bunları yapacak imkanlar verildi. Beceremiyorsan, Ankara 'dan para gelmiyor deme. Yapan nasıl yapıyor" dedi.Zillet ittifakında terör örgütleri, vatan hainleri varÇavuşoğlu İYİ parti ve CHP ittifakının bir zillet ittifakı olduğunu ve içerisinde terör örgütlerinin olduğunu ifade ederek" Cumhurbaşkanı hükümet sistemi bu ittifakların önünü açtı. Milletvekilliği seçiminde de bu ittifaklar oldu. Bu şekilde yüzde 10 baraj tartışmaları da ortadan kalktı. Herkesin mecliste temsil edilmesi bizi için çok önemli. Biz buna önem veriyoruz. Ama millerimizin kabullenemediği tek şey teröristlerdir ve teröristlerin temsilcileridir. Şimdi zillet ittifakının içinde PKK 'nın güdümünde olan bir siyasi parti var. Bizim ittifakımızın içinde herkes var. Kürt, Türk, Arap, Boşnak, Gürcü, Apaza kardeşlerimizde var. Kurtuluş savaşını omuz omuza kazandığımız, Çanakkale zaferini kazanan herkes var bizim ittifakımızın içerisinde. Diğer ittifaka bakın, Bu partilerin dışında Türkiye'de ne kadar vatan haini varsa partileri söylemiyorum altını çizelim buranın. Bu ittifakın içerisindeki herkes vatan hainidir demiyorum. Bunlar lafı çarpıtmayı çok iyi bilirler o yüzden altını çizerek söylüyorum. Bu siyasi partilerin dışında Türkiye'de ne kadar vatan haini varsa zillet ittifakının içerisindedir. Türkiye'yi bölmek isteyen ne kadar hain varsa bu ittifakın içerisindedir. Ne kadar terör örgütü varsa hepsi bu ittifakın içinde ve bu ittifakı destekliyor. Tüm terör örgütleri bu ittifakın içerisinde. Vatanını milletini seven Bodrumlular, Muğlalılar, böylense bir ittifaka Tüm hainlerin, terör örgütlerin, bölücülerin içerisinde olan bir ittifak Bodrum destek vermez. Milletvekili seçiminde hepimiz partilerimize oy veririz. Ama yerel seçimde bu kriterlerin dışında esas adayları da şöyle gözümüzün önüne alacağız şehri kime emanet edebiliriz. Gönül belediyeciliğini kim başarırı diye bir bakacağız. Ona göre vatandaşımız oy verecek. Bir biriyle kavga etmekten hizmet getiremeyenden bu vatandaşa hayır gelmez" şeklinde konuştu.