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Bakan Çavuşoğlu'na Alman mevkidaşı Maas'tan taziye mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türkler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi.

21.02.2020 00:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 00:34Bakan Çavuşoğlu'na Alman mevkidaşı Maas'tan taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türkler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ırkçı terör saldırısına ilişkin taziye mesajı gönderdi.
Maas mesajında, bu menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkler için başsağlığı dileyerek, yabancı düşmanlığı ile mücadelede ve demokraside kararlı olduklarını belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Hanau, Güncel

Kaynak: AA

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