Haberler » Politika » Bakan Çavuşoğlu'na Azerbaycan'dan 'Dostluk' madalyası - Haberler

Bakan Çavuşoğlu'na Azerbaycan'dan 'Dostluk' madalyası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve karşılıklı işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesindeki özel hizmetlerinden dolayı "Dostluk" madalyası takdim etti.

05.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:19Bakan Çavuşoğlu'na Azerbaycan'dan 'Dostluk' madalyası
İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve karşılıklı işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesindeki özel hizmetlerinden dolayı "Dostluk" madalyası takdim etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Türk Konseyi'nin gündemindeki öncelikli konuların ele alındığı toplantıya Türk Konseyi üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Dışişleri Bakanlarının yan ısıra gözlemci üye Macaristan'ın Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı da katıldı. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve karşılıklı işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesindeki özel hizmetlerinden dolayı "Dostluk" madalyası takdim etti. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 19:13:03