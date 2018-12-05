Bakan Çavuşoğlu, NATO'da Mevkidaşlarıyla Görüştü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye
'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de NATO Dışişleri Bakanları 1. Oturumu'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, toplantı çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, ABD
, Almanya
, İzlanda
, İspanya
, İtalya
, Kanada
, Litvanya
, Macaristan
ve Makedonya
ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa
Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland
ile bir araya geldi. - BRÜKSEL
Mevlüt Çavuşoğlu,Türkiye
05 Aralık 2018 Çarşamba 00:02