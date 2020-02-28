Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

İdlib 'de Esed Rejimi'nin hava saldırılarında 22 Mehmetçiğimizin şehit olmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile İdlib'deki gelişmeleri görüştü.

22 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde Esed Rejimi Güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 22 askerimiz şehit oldu.

"AĞIR YARALILARIMIZ VAR"

Hatay Valisi Doğan yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur." dedi.