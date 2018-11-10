Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 Kasım Mesajı

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:58



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'da mesaj yayımladı.Bakan Çavuşoğlu, mesajında "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.Mesajda, Atatürk'ün görüntüleriyle hazırlanan bir video da yer aldı. Videoda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri paylaşıldı:"Geçtiğimiz yüzyılın o sıkıntılı döneminde her ülkenin kendine göre bir lider ortaya çıkardığını ve kurtuluşu onun öncülüğünde aradığını görüyoruz. Bu liderlerden pek azı ülkesini arzu edilen zaferlerle tanıştırabilmiş, istenen başarılara ulaştırabilmiştir. Hiç şüphe yoktur ki Atatürk işte bu liderlerden biridir. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle yad ediyoruz."