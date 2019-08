Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB) sürecinde biz AB'ye diyoruz ki, birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım. Teknik engelleri birlikte aşarız ama özellikle siyasi engelleri de birlikte aşmamızda fayda var. Bu her iki tarafın da yararınadır" dedi.Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu himayesinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde Avrupa Hareketlilik Haftası bilgilendirme günü toplantısı düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleşen programa Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Şehirlerde bisiklet kullanımının büyük öneme sahip olduğunu belirten TBB Başkanı Fatma Şahin, "Artık kişi başına düşen milli gelir, özgürlük ve kalkınma vermiyor. Dünyadaki adaleti, barışı sağlamak için bütüncül bakışa ihtiyacımız var. Biz delegeler birliği olarak bu çalışmayı çok önemsiyoruz. İnsanı korumak bizim en temel görevimiz. Doğayı koruyarak, kullanmamamız gerekiyor. Tek başına hareketliliği sağlayalım diye bir derdimiz yok. Dünyanın geleceği için bu meselelere kafa yormamız ve bunu başarmamız gerekiyor. Birlikten kuvvet doğuyor. Belediyeler Birliği iş makinesi veren belediye anlayışından çıkıp proje odaklı, insanı merkeze alan proje üretme kapasitesi yüksek olan, bunu dünyaya entegre eden bir modele dönüştürmemiz gerekiyor. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Berger ile yoğun bir şekilde çalıştık konular üzerine" dedi.Toplumların bilinçlenmesi için atılması gereken adımlar olduğunu belirten Şahin, "Hareketlilik Haftası'nda bunu tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. 80 milyonun zihinsel dönüşümünü sağlamamamız gerekiyor. Yaşam alışkanlıklarımızı dönüştürmemiz gerekiyor. Su içmek, yemek yemek gibi. Spor yapmadan, günlük adımlarımızı atmadan sağlıklı yaşamamız, sağlıklı düşünmek mümkün değil. Biz Gaziantep Belediyesi olarak ilk önce imar planını yaptık. Sonra ulaşım planını yapıp ikisini entegre ettik. Şehrin 2050 yapısındaki demografik yapısına göre projelerimizi planladık. Derhal 55 kilometre bisiklet yolu yapılması gerektiği söylendi. Güvenilir ulaşımın bir şartı olduğunu bütün vatandaşlarımıza hissettirmemiz gerekiyor. Akıllı şehir akıllı ulaşımla başlıyor. Görünür olmak için buradayız" diye konuştu.Bakan Çavuşoğlu ise, dünyadaki gelişmeler karşısında yerel yönetimlerin sorumluluğunun arttığını ifade ederek, "Yerel yönetimlerin birinci sorumluluğu kendi şehrinde yaşayan inşaların yaşam kalitesini artırmaktır. Bunu yapabilmek için başta şehrin ekonomik olarak kalkınması ve spor faaliyetlerinin şehir içinde hiçbir engele takılmadan yapılabilmesinin alt yapısının oluşmasıdır. Avrupa Hareketlilik Haftası farkındalık oluşturmak için anlamlıdır. Türkiye olarak bu etkinliğin içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinden başvuruların kabul edilmesi anlamlıdır. Avrupa Birliği sürecinde biz her zaman AB'ye diyoruz ki birlikte yürüyelim, zorluklar varsa birlikte aşalım diyoruz. Teknik engelleri birlikte aşarız ama siyasi engelleri de birlikte aşmamızda yarar var. Elbette bu hafta içinde ulaştırma, iklim değişikliği, enerji verimliliği ve kentsel gelişim gündeme gelecek. Bunların hepsi insanların kaliteli yaşamını destekleyen faaliyettir. Biz bugüne kadar AB ile taşımacılık konusunda yakın iş birliği içinde olduk" dedi.Dışişleri Bakanlığı olarak yerel yönetimlerin çalışmalarına destek olacaklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Belediyelerin bugünkü dünyada sorumluluklarının daha arttığını görüyoruz. Diplomaside belediyelerin faaliyetlerini çok önemli görüyoruz. Özellikle kardeş şehir ilişkileri ve bu ilişkiler çerçevesinde karşılıklı yapılan görüşmeler ve ortak etkinliklerin kamu diplomasisi bakımından çok faydasını görüyoruz. Bu tüm faaliyetleri Dışişleri Bakanlığı olarak desteklemeye devam edeceğiz. Tüm belediyelerimizi bu temaslarda birlikte çalışalım. Bu temaslarımızı artırma konusunda teşvik etmek istiyorum. Bize düşen ne varsa biz yağacağız. Bugün değişen şartlar farklı fırsatları beraberinde getiriyor. Dünya ilginç bir süreçten geçiyor. Bizi bazı sınamalarla karşı karşıya bırakıyor. Şehirlerimizde yaşayan insanların hayatlarını doğrudan etkileyen tehditlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunların çözümünde bana göre en yetkin çalışmaları yerel yönetimler yapabilir" diye konuştu.Dünyada her geçen gün mültecilere ve farklı ırklara olan hoşgörüsüzlüğün arttığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bizim yaptığımız çalışmalardan daha etkili olabiliyor yerel yönetimlerin çalışmaları. Hepimizin şikayet ettiği bir hoşgörüsüzlük var dünyada. Kendisinden başka herkese ayrımcılık var, nefret var. Bunu kim tersine çevirebilir. Siyasi partilere baktığımızda bir zemin kayması var. Popülizm siyasetçileri esir almış durumda. Yerel yönetimlerin yapacağı çalışmaların özellikle birlikte yaşama kültürüyle ilgili farkındalık oluşturma noktasında, bu ırkçılığı tersine çevirme konusunda etkili olacağını düşünüyorum. Sosyal sorunlara sebep olan düzensiz göçmenler var. Bunlara hangi açıdan baktığımız önemli. Onlara insani açıdan bakamayanların göçmen düşmanı politikalar izlediğini görüyoruz. Aşırıcılıkla mücadelede dünyadaki belediyelerin çok önemli sorumlulukları vardır. AB'nin doğru bulduğumuz politikaları var, dostça eleştirdiğimiz politikaları da var. Bunlardan birisi entegrasyon politikalarının başarısız olması. Bunda başarı için yerel yönetimlerin izlediği politikaları desteklemek lazım. O şehirde yaşayan insanların o insanları o şehre entegre etme konusunda belediyelerin önemi ve rolü artacaktır" dedi.Bakan Çavuşoğlu'na TBB Başkanı Fatma Şahin tarafından program sonunda bisiklet hediye edildi.(Hülya Keklik-Yunus Emre Kartal-Mustafa Apaydın/İHA)