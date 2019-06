Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna yanıt

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , ABD'nin S-400 mektubuna ilişkin, "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye 'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye bu tür mektuplarla aldığı karardan vazgeçmez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir. Amerika'ya önerimiz oldu, endişeniz varsa ortak çalışma grubu kuralım dedik, uzmanlar rapor getirsin. Trump 'evet' diyor, başka kurumlar 'hayır' diyor" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, yapılan görüşmelerde ikili ortak ilişkilerin ele alındığını, her iki ülke adına önemli ekonomik ve siyasi adımlar atılacağının altını çizdi. Çavuşoğlu, "Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele alma fırsatımız oldu. Fransa ile tarihi ve kültürel bağlara sahibiz. Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmemiz, karşılıklı yatırımların artması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. İkili ticaret hacmimizi 14 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarmak için gerekli çalışmaları sürdürme konusunda hemfikiriz. Avrupa Birliği sürecinde vize serbestliğinin bir an önce hayata geçmesi konusunda biz de 6 kriter için çalışıyoruz. Avrupa Birliği ile teknik müzakereleri sürdürüyoruz. Gümrük birliği anlaşmasının modernizasyonu tekrar gündemde olması gerekiyor. Mültecilerle ilgili mutabakatın tam uygulanması dahil heyetler arası görüşmemizde el aldık. 700 bin civarında Türk yaşıyor. Fransa'da artan ırkçılıktan onların da etkilendiğini görüyoruz.Avrupa'da artan ırkçılığa karşı ortak tavır almamızda fayda var. Fransa'da iktidarda bulunan Macron yönetiminin bu konudaki hassasiyeti önemli. Bu tür popülizmden uzak gerçekçi politikalarla şuanda ortak değerlerimizi yok etmeye başlayan akımlarla mücadele etmemiz lazım" dedi. PKK 'YA YÖNELİK TEDBİRLER ALINIRKEN YPG İLE İŞBİRLİĞİNDE OLMASI FRANSA'YA YAKIŞMAZ" Fransa'nın PKK terör örgütüne karşı olan tutumunu takdirle karşıladıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Terörizmle mücadele her ikimiz için önemli. PKK ile ilgili aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz. Fransa'da PKK üyesi tutuklular var. Onların mal varlığını dondurma konusunda Fransa'nın attığı adımları önemsiyoruz. Suriye konusunda bir konu hariç görüşlerimiz örtüşüyor. Katıldığım tüm toplantılarda bunu gördüm. Rejim, siyasi süreç rejimin saldırganlığı Suriye'nin toprak bütünlüğü gibi konularda birlikte hareket ettik. Ancak YPG ile olan işbirliğini doğru bulmuyoruz. PKK'ya yönelik tedbirler alınırken YPG ile işbirliğinde olması Fransa'ya yakışmaz. Ülkemiz ve milletimizin güvenliği sınır güvenliğimiz için hassas konudur" diye konuştu. Özellikle Suriye'de siyasi sürecin akamete uğramaması için Fransa ile olan işbirliğini önemli bulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Önemli bir 4'lü zirve için nelerin olması gerektiğini görüşmüş olduk. Libya İran gibi bölgesel konuları değerlendireceğiz. Suriye'de olduğu gibi Türkiye ve Fransa'nın ortak tutum sergilemesi bölgemizin istikrarı için önemli. Görüş ayrılığımız olabilir, görüş ayrılığımız olan alanları samimi şekilde değerlendirmek konuşmak önemlidir" dedi. Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 mektubuna ilişkin, "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır, Cumhurbaşkanımız belirtti. S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Türkiye bu tür mektuplarla aldığı karardan vazgeçmez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir.Amerika'ya önerimiz oldu, endişeniz varsa ortak çalışma grubu kuralım dedik, uzmanlar rapor getirsin. Trump 'evet' diyor, başka kurumlar 'hayır' diyor" ifadelerini kullandı."Rejim bu saldırılarını sürdürürse gereğini yaparız. Bundan kimsenin tereddüttü olmasın" İdlib 'deki ateşkes iddialarını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "İdlib'de biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Rejim burada okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. 200 bin sivil evini terk etmiş durumda. Bu felakettir. Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil. Rusya ile işbirliği içindeyiz. Bu sabah 10'uncu gözlem üssümüze yönelik bir saldırı oldu, 3 askerimiz hafif şekilde bundan etkilendi. Bunun kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile bu konu ile ilgili görüşüyoruz. Rejim bu saldırılarını sürdürürse gereğini yaparız. Bundan kimsenin tereddüttü olmasın" dedi."TERÖRE DESTEK VERMEKLE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ FARKLI ŞEYLERDİR" Türkiye'de ifade özgürlüğünün anayasa garantisi altında olduğunu belirten Çavuşoğlu "Teröre destek vermekle ifade özgürlüğü farklı şeylerdir. Casuslukla suçlanan Can Dündar , beş yıl ceza aldığı zaman Türkiye basın özgürlüğü konusunda eleştirildi fakat aynı şeyleri Fransa'da da gördük. Türkiye'de olduğu zaman ifade özürlüğü kapsamına giriyor Fransa'da olduğu zaman güvenlik meselesi oluyor" açıklamasında bulundu.(Nurullah Geylani- Hülya Keklik/İHA)