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Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinden çözülmesinden yanayız" dedi.

31.10.2019 10:35Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinden çözülmesinden yanayız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'da düzenlenen "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" na katıldı. Konferansta yaptığı konuşmanın ardından Azeri bir gazetecinin Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu "Dağlık Karabağ problemini ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklar meselesinin diplomasi yoluyla ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ve Avrupa Konseyi ilgili kararları çerçevesinde çözülmesinden yanayız. Bunun çözümü için bu sene daha da fazla gayret sarf edeceğiz" dedi.
(Doğancan Cesur/İHA)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Güncel

Kaynak: İHA

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