Bakan Çavuşoğlu'ndan "Çanakkale Zaferi" mesajı Açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
18.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından "18 Mart Çanakkale Zaferi" ve "Çanakkale Geçilmez" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun." ifadelerine yer verdi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından "18 Mart Çanakkale Zaferi" ve "Çanakkale Geçilmez" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Mevlüt Çavuşoğlu, Çanakkale, Güncel
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