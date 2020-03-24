Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Evde kal' paylaşımı - Haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Evde kal' paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Antalyalılara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

24.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:54
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Evde kal' paylaşımı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Antalyalılara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren ve Türkiye 'de de ölümlere sebep olan korona virüsle ilgili izolasyona dikkat çeken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kendimizin ailemizin ve tüm Antalyalı hemşehrilerimiz ve milletimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar lütfen evde kal Antalya." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı Haberler
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı
Meteroloji’den 4 il için toz taşınımı uyarısı Haberler
Meteroloji'den 4 il için toz taşınımı uyarısı
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döken kişi emniyette çark etti Haberler
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döken kişi emniyette çark etti
Trump: Türkiye’ye ’Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın’ dedim, başta kabul etmediler Haberler
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
İsveçli iklim aktivisti kendini karantinaya aldı Haberler
İsveçli iklim aktivisti kendini karantinaya aldı
İşte koronavirüsün yayılmasını engelleyen 5 hayati strateji Haberler
İşte koronavirüsün yayılmasını engelleyen 5 hayati strateji
Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 1100’e yükseldi Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
MHP’li Grup Başkanvekili, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı Haberler
MHP'li Grup Başkanvekili, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

00:16: FLAŞ - Haber 00:14: Fransa'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı bin 100'e yükseldi - Haber 00:14: Ordu'da iskeleden düşen kişi öldü - Haber 00:12: İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 79 sığınmacı kurtarıldı - Haber 00:05: Kapalı olan kafeteryaya giden 2 kişi, kendilerini uyaran görevliyi bıçakladı - Haber 23:56: Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu - Haber 23:29: Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler - Haberler 23:22: İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı - Haber 22:40: MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı - Haber 22:30: Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var - Haber 22:12: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi - Haber 20:31: AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı - Spor