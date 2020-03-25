Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Evde kal' paylaşımı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Antalyalılara 'Evde kal' çağrısı yaptı.
25.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Antalyalılara 'Evde kal' çağrısı yaptı.
Dünya genelinde etkisini sürdüren ve Türkiye 'de de ölümlere sebep olan korona virüsle ilgili izolasyona dikkat çeken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kendimizin ailemizin ve tüm Antalyalı hemşehrilerimiz ve milletimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar lütfen evde kal Antalya."
(İHA)
Dünya genelinde etkisini sürdüren ve Türkiye 'de de ölümlere sebep olan korona virüsle ilgili izolasyona dikkat çeken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kendimizin ailemizin ve tüm Antalyalı hemşehrilerimiz ve milletimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Evde hayat var, hayat eve sığar lütfen evde kal Antalya."
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel