Bakan Çavuşoğlu'ndan, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Genel Komiseri Lazzarini'ye tebrik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile telefonda görüştü.
14.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:32
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, 18 Mart'ta UNRWA Genel Komiserliğine getirilen İsviçreli Lazzarini'yi telefonla arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Bakan Çavuşoğlu, Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Veled Şeyh Ahmed ile de bir telefon görüşmesi yaptı.
Kaynak: AA
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