BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN LİBYA AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

-"( Libya 'da ateşkes çağrısı) Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi ve onların da söz verdiği gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir"

- "Umarım, Rusya Hafter'i ikna eder, en kısa zamanda Hafter de bu çağrıya destek verir ve Libya'da da barış, birlik ve beraberlik yolunda önemli bir adımı atmış oluruz"

İdris TİFTİKCİ/ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile görüştü. Maslak'ta bir oteldeki görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Burada Libya'daki gelimler hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak biz şu andaki tek meşru yönetim olan Serrac'ı ve Serrac yönetimini bu çağrıya destek vermeleri konusunda ikna edecektik, Rusya tarafı da Hafter'i aynı şekilde bu çağrıya destek verme konusunda ikna edecekti. Biz üzerimize düşeni yaptık, hemen Trablus ile temasa geçtik, Serrac, Dışişleri Bakanı ve oradaki yetkililerle temaslarımızı sürdürdük ve daha o akşam Serrac yönetimi o ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü bir şekilde vurgulayan açıklamalar yaptılar. Ama Hafter'den böyle bir açıklama gelmedi. Basına yansıdığı kadarıyla tam tersi açıklamalar geldi. Burada Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi ve onların da söz verdiği gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir. Bunu bozmaya çalışan bölgede diğer ülkeler de var. Bazı komşu ülkeler bunu bozmaya çalıştı. Avrupa'dan da zaten Fransa özellikle kendisinin içinde olmadığı her çabayı baltalamak için adeta çaba sarf ediyor. Bugün Libya'daki durumun sorumlularından birisi kim, Fransa. Kaddafi döneminde bombalamalar yapılarak çekilmesini sağlayan Fransa. Şimdi ise meşru olmayan bir yönetimi silah dahil her türlü desteği vererek Libya'da kaosun devam etmesine sebep olan yine Fransa. Bir bakıyorsun Fransa AB'ye gidiyor, 'Hadi Türkiye aleyhine bir karar alın.' Sonra Mısır'a gidiyor, bazı ülkeleri topluyor 'Hadi Türkiye'yi eleştirelim.' En son İtalya Dışişleri Bakanı'nın katılmadığı toplantıdan bahsediyorum. Sanki tüm olumsuz çabaları sarf eden onlar değil de bizmişiz gibi aleyhimize kararlar çıkartmaya çalışıyor. Bunların bir faydası yok." dedi.

"UMARIM, RUSYA HAFTER'İ İKNA EDER "

Türkiye'nin Hafter'i yok saymasının söz konusu olmadığını belirten Çavuşoğlu, Libya'da bir aktör olan Hafter'in meşruiyetinin bulunmadığını söyledi.Mevlüt Çavuşoğlu, Serrac'ın Suheyrat Anlaşmasıyla meşruiyetinin olduğunu belirterek, "İlişkilerimizde meşru tarafı tercih ederiz. İş siyasi sürece ve çözüme geldikten sonra herkesin işin içinde olması konusunda sıkıntımız yok, buna Hafter de dahil ama önce Hafter ateşkese riayet edecek, saldırganlığını durduracak, ondan sonra siyasi sürece gideceğiz." diye konuştu. Bu çabalarla Berlin sürecine de katkı sağlandığını anlatan Çavuşoğlu, alternatif bir inisiyatif olma dertlerinin bulunmadığını, tam tersine ateşkes için ikili ve çok taraflı düzeyde üstlenilen görevi sürdüreceklerini, bir an önce ateşkes ve sonrasında başarıyla sonuçlanacak bir siyasi süreç için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki devlet başkanının İdlib'de artan gerginliğin ve rejimin saldırganlığın durdurulması ve ateşkesin tekrar tesis edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını anımsatarak, öncesinde de milli savunma bakanları, istihbarat başkanlarının muhataplarıyla toplantılar yaptıklarını, sonrasında da bunun devam ettiğini anlattı. Bu çabaların neticesinde bu gece yarısı itibarıyla ateşkesin sağlanacağı açıklamasının yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Umarım bu sefer kalıcı olur. Umarım Rusya rejimi kontrol altında tutabilir ve umarım rejimi siyasi çözümün tek çözümü olduğu konusunda ikna edebilirler. Askeri çözümle pek bir yere varılmayacağını rejimin de anlaması gerekiyor. Bu gece ilan edilecek İdlib'teki ateşkes inşallah kalıcı olur. Umarım, Rusya Hafter'i ikna eder bu geceden önce veya gece yarısından sonra da en kısa zamanda Hafter de bu çağrıya destek verir ve Libya'da da barış, birlik ve beraberlik yolunda önemli bir adımı atmış oluruz." şeklinde konuştu.

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