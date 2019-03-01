Bakan Çavuşoğlu'ndan Modern Sanatlar Müzesi İncelemesi

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu/' title='Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>'ın temel atma törenini gerçekleştirdiği <a class='keyword' href='/eskisehir/' title='Eskişehir'>Eskişehir</a> Modern Sanat Müzesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.<br><br>Eskişehir'de programlarına devam eden Bakan Çavuşoğlu, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/odunpazari/' title='Odunpazarı'>Odunpazarı</a> bölgesinde bulunan bir kıraathaneyi ziyaret etti. Ardından civardaki esnafları da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu daha sonra Cumhurbaşkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>'ın temel atma törenini yaptığı inşaat aşamasındaki Eskişehir Modern Sanat Müzesi'ni inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. - ESKİŞEHİR