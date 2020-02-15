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Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve bazı ABD'li senatörlerle ile bir araya geldi.

15.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:02Bakan Çavuşoğlu'ndan Münih'te yoğun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve bazı ABD'li senatörlerle ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, "56. Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te ikili temaslarda bulundu.
Hollandalı mevkidaşı Blok, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ve Craft ile görüşen Çavuşoğlu, ayrıca bazı ABD'li senatörlerle de bir araya geldi.
Çavuşoğlu, senatörlerle görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkili ilişkilerimizdeki güncel meseleler ile İdlib ve Libya konularında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Münih, Güncel

Kaynak: AA

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