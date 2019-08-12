Bakan Çavuşoğlu'ndan Norveç'teki cami saldırısına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumartesi günü Norveç'te düzenlenen cami saldırısı hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Norveç'teki camiye yapılan saldırı bizi derinden üzdü ve endişelendirdi. Başbakan Erna Solberg'e dünyada yükselen ırkçı ve İslam karşıtı akımlara verdiği samimi ve cesur mesaj için teşekkür ediyorum. Bu sorunu ancak birlikte mücadele ederek çözebiliriz" ifadesini kullandığı tweet'te Norveç Başbakanı'nı da etiketledi.

Norveç'in başkenti Oslo'nun dış mahallelerindeki Baerum'da silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmıştı.

TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Norveç Emniyet Müdürlüğü, camiye yönelik saldırı dolayısıyla 21 yaşındaki bir kişinin tutuklandığını ve hakkında terör suçundan soruşturma başlatıldığı açıklamıştı.

Norveç basını da, saldırganın, 21 yaşında Philip Manshaus adında Norveçli "ırkçı terörist" olduğunu yazmıştı.

BAŞBAKANLARDAN KINAMA

Norveç Başbakanı Erna Solberg saldırıyı kınarken, duygularının saldırıya uğrayan Müslümanlarla olduğunu belirtmişti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven de, ırkçı tehdit, nefret ve şiddete karşı toplumun birleşmesi gerektiğini belirterek, "Norveç ve İsveç'te yaşayan bütün Müslümanların, Kurban Bayramı olması nedeniyle endişe ve kaygılarını anlıyorum. Dini vecibelerini güven içinde yerine getirmek temel insan hakkıdır" ifadelerini kullanmıştı.,