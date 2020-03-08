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Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) Antalya'nın Finike ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

08.03.2020 14:23
Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye 'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) Antalya'nın Finike ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, helikopterle geldiği Finike ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ, MHP Kumluca İlçe Başkanı Yücel Kaplan, MHP Finike İlçe Başkanı Recep Şahin, STK temsilcileri ve partililer karşıladı. Bakan Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Turunçova Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın annesi Fatma ve babası Salih Korkmaz ile kısa süre sohbet etti. Aile ve yakınlarıyla birlikte yemek yiyen Bakan Çavuşoğlu, yemekte okunan Kuran'ı dinledi, yapılan duaya iştirak etti.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Finike, Güncel
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