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Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya, Nijerya, Togo, Zambiya ve Nijerli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

31.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:50Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , , Togo, Zambiya ve Nijerli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, ayrıca Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ve Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile telefon görüşmeleri yaptı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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