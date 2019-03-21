Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Golan Tepeleri Tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, " ABD
'nin İsrail
'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD'nin İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye
, Suriye
'nin toprak bütünlüğünü desteklemektir" ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump
, Twitter hesabından, " İsrail'in Golan Tepeleri
üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklaması yapmıştı. - ANKARA
Donald Trump, Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Politika
Kaynak: İHA