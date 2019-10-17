Bakan Çavuşoğlu, "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de PKK/YPG'nin geriçekilmesiyle ilgili konuşarak, "Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var." dedi.

"SİLAHLARI ALINACAK, MEVZİLERİ YOK EDİLECEK"

Çavuşoğlu ABD ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma hakkında konuşarak, YPG'nin güvenli bölgenini dışına çekileceğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var. YPG unsurları çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Amacımız 32 kilometre derinlikte ve Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi. Teröristlerin buradan çıkması için 120 saatlik bir ara verme var. Bunu ABD yapacak. Siyasi süreç olduktan sonra Suriye'nin yeniden inşası konuşulur." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"İSTEDİKLERİMİZİ ALDIK"

İstediklerimizi aldık.Böylelikle ABD tarafı harekatımızın meşruiyetini kabul etmiş oldu.YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık.

"BARIŞ PINARI HAREKATI'NA ARA VERECEĞİZ"

PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır. YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır. YPG unsurları çıktıktan sonra biz ancak harekatı durdurabiliriz. Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız.Diğer bölgeler için Rusya ile görüşeceğiz.

"AMERİKAN TOPLUMU BÖYLE BİR SEVİYESİZLİK GÖRMEDİ"

(Trump'ın mektubundaki üslup) Amerikan toplumu böyle bir seviyesizlik görmedik diye temelinde daha birçok yorumlar var. Biz böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da işin doğrusu Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Devleti yönetiyoruz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi de hiçbir zaman olmamıştır, olmaz da. Harekatı 9 Ekim'de başlattık, mektuba cevabımızı sahada verdik.

"BİZ ORADA VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ara vermek demek, bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir. Biz orada olacağız, var olmaya devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul etti. Saat 15.40'ta başlayan başbaşa görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo saat 13.30 sularında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'le görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda gergin yüz ifadeleri dikkat çekti. Beştepe'de 15.40'ta başlayan kritik görüşme 1 saat 40 sürdü.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME 2 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

Başbaşa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. Görüşme 2 saat 40 dakika sürdü. Heyetlerarası görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler katıldı. Görüşmede ABD tarafında ise Pence ile birlikte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield yer aldı.

GÖRÜŞMEDEN ANEKTODLAR

- Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

- Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

- Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum" dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

- Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim" karşılığını verdi.