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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Arnavutluk'a teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenlere yönelik yayımladıkları taziye mesajları dolayısıyla Yunanistan, Letonya, Litvanya Dışişleri Bakanları ve Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekiline teşekkür etti.

24.02.2020 08:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:04Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Arnavutluk'a teşekkür
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenlere yönelik yayımladıkları taziye mesajları dolayısıyla , , Dışişleri Bakanları ve Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekiline teşekkür etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj'ın, sosyal medya hesabı Twitter'dan depremde hayatını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ve yakınlarına acil şifalar dileyen mesajlar yayımlandı.
Kendisinin de etiketlendiği mesajlara Bakan Çavuşoğlu da yine Twitter'dan cevap vererek teşekkürlerini bildirdi.

Yunanistan, Litvanya, Letonya, Güncel

Kaynak: AA

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