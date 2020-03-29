Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türklere videolu "Evde kal" çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına korona virüs salgını nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı "Güzel ülkemizde tekrar buluşmak, memleket hasretine son vermek için #EvdeKal!" isimli video ile seslendi.

29.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:40
Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türklere videolu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına korona virüs salgını nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı "Güzel ülkemizde tekrar buluşmak, memleket hasretine son vermek için #EvdeKal!" isimli video ile seslendi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için videolu bir paylaşımda bulundu. Zor günlerde mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ana vatandan kilometrelerce uzakta yaşayan vatandaşlarımız. Türkiye'deki vatandaşlarımız gibi sizler de bizim için değerlisiniz, önemlisiniz. Lütfen bugünlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Büyükelçilerimizin, başkonsolosluklarımızın ve yaşadığınız ülkelerdeki yetkililerin

yapmış oldukları uyarılara dikkat edin. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de yurt dışındaki misyonlarımızı kendi eviniz gibi hissedin. Herhangi bir konuda bir ihtiyacınız olursa lütfen misyonlarımıza, nöbetçi telefonlarımıza, Ankara'daki 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimizden bizlere ulaşınız. Sizlere ana vatandan en derin sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Allah'a emanet olunuz" ifadelerini kullandı.

Videoda Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından büyükelçi temsilcilerinin de uyarılarına yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Politika ››Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türklere videolu 'Evde kal' çağrısı - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

16:10: Kuşadası'nda paket içerisinde ceset parçası bulundu - Haberler 16:10: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler 16:10: Korona virüsün etkisini azaltması için sıcak havalar beklenirken Uludağ'a kar yağdı - Haberler 16:08: Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı - Haberler 16:07: Sokak köpekleri oğlakları telef etti - Haberler 15:45: Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı - Haberler 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti 12:25: Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu - Haberler 12:07: Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi - Haberler 11:13: Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti - Haberler 10:46: Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti - Haberler