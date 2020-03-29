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Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türklere 'evde kal' çağrısı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türkler için sosyal medya hesabından video paylaşarak, "Lütfen bugünlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız" dedi.

29.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:29
Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türklere 'evde kal' çağrısı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türkler için sosyal medya hesabından video paylaşarak, "Lütfen bugünlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türkler için koronavirüs salgını nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından video yayınladı. Bakan Çavuşoğlu, 'Bizim için değerlisiniz. Güzel ülkemizde tekrar buluşmak, memleket hasretine son vermek için evde kal' notuyla paylaştığı videoda, şunları söyledi:

"Ana vatandan kilometrelerce uzakta yaşayan çok kıymetli vatandaşlarımız ve soydaşlarımız. Türkiye'deki vatandaşlarımız gibi sizler de bizim için değerlisiniz, önemlisiniz. Lütfen bugünlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Büyükelçiliklerimizin, başkonsolosluklarımızın ve yaşadığınız ülkelerdeki yetkililerin uyarılarına dikkat edin. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de yurt dışındaki misyonlarımızı kendi eviniz olarak hissedin. Herhangi bir konuda bir ihtiyacınız olursa lütfen misyonlarımıza, nöbetçi telefonlarımıza, Ankara'daki 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimize ve bizlere doğrudan ulaşınız."

Videoda ayrıca yurt dışında görev yapan Türk büyükelçilerin 'evde kal' mesajlarına da yer verildi.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA, -


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Kaynak: DHA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

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