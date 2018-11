Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Medeniyetler İttifakı Forumu'na Katılacak

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:19



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , 19- 20 Kasım 2018 tarihlerinde ABD 'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler BM ) Genel Sekreteri Antonio Guterres 'in ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Merkezi'nde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu'na katılacak. Dışişleri Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 19-20 Kasım tarihlerinde New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evsahipliğinde BM merkezinde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu'na katılacaği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:"Sayın Bakanımız müteakiben 20 Kasım 2018 tarihinde Washingtan'da bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerimiz ve Suriye başta olmak üzere ortak gündemimizde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir." - Ankara