Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenledi
Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenledi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.24.07.2019 21:44
Bakan Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile ortak basın toplatısı düzenlediANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua, Politika
Kaynak: İHA