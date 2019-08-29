Haberler» Güncel» Haber

Bakan çavuşoğlu norveç'e gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Søreide'nin davetine icabetle 29-30 Ağustos 2019 tarihlerinde Oslo'ya ziyarette bulunacağını açıkladı.

29.08.2019 08:45 Bakan çavuşoğlu norveç'e gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Søreide'nin davetine icabetle 29-30 Ağustos 2019 tarihlerinde Oslo'ya ziyarette bulunacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmede Türkiye-Norveç ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, yeni işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır" denildi. Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Norveç'teki Türk vatandaşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceği kaydedildi.


Haber:  ANKARA,



Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:40   Chp'li bayır'ın kitabının geliri, eğitim bursu olacak
09:40   Motosiklet hırsızlığı kamerada
09:40   Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu
09:39   - Japonya'da Sel Felaketinde Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
09:39   Spacex'in yeni roketi starhopper, 150 metre yüksekliğe çıktı
09:38   Adana'da 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu
09:37   Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu