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Bakan Çavuşoğlu'nun Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali ve Kongolu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

06.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:44Bakan Çavuşoğlu'nun Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi sürüyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve Kongolu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Awad ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.
Çavuşoğlu, gün içinde Burkina Fasolu mevkidaşı Mamadou Alpha Barry, Gine-Bissaulu mevkidaşı V. Ruth Monteiro, Namibyalı mevkidaşı Netumbo Nandi-Ndaitwah ve Madagaskarlı mevkidaşı Dr. Djacoba Liva Tehindrazanariveo ile de ayrı ayrı telefonda görüşmüştü.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Somali, Kongo, Güncel

Kaynak: AA

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