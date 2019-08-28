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Bakan Çavuşoğlu'nun Estonya temasları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü.

28.08.2019 19:20 Bakan Çavuşoğlu'nun Estonya temasları
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü.
Başkent Tallin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü. Sosyal medya hesabı üzerinde görüşmesine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Belarus'tan sonra geldiğimiz Estonya'da Başbakan Jüri Ratas'la görüştük. BM Güvenlik Konseyi'ne Geçici Üye olarak seçilmelerinden dolayı tebrik ettik. Türkiye Estonyalı turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülke. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
ESTONYALI MEVKİDAŞI REİNSULA İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula ile görüştü.
Temaslarda bulunmak üzere başkent Tallin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula ile bir araya geldi.
(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya, Güncel

Kaynak: İHA

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