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Bakan Çavuşoğlu'nun Münih'teki diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te ikili temaslar gerçekleştirdi.

16.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:04Bakan Çavuşoğlu'nun Münih'teki diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te ikili temaslar gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'yı kabul eden Çavuşoğlu ayrıca, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.
Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca ile de bir araya geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Münih, Güncel

Kaynak: AA

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