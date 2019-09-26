Haberler » Güncel » Haber

Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından New York'ta düzenlenen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine iştirak etti.

26.09.2019 06:28Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları
NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından New York'ta düzenlenen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine iştirak etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Transatlantik Dışişleri Bakanları" akşam yemeğine katıldı.
Çavuşoğlu daha sonra da Romanya Dışişleri Bakanı Ramona Manescu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, New York'taki temas ve görüşmelerine bugün de devam edecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:28 Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları
06:22 Konya'da tır, otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
06:22 Adana'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
06:06 "Güçlü ülkeler Birleşmiş Milletleri umursamıyor"
05:13 İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
05:13 Bursa zeynep bastik'in, bursa konseri kapalı gişe
04:56 Malezya Başbakanı Mahathir Pakistan Başbakanı Han ile görüştü