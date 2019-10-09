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Bakan Çavuşoğlu: "Operasyon Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edildiğini belirtti.

09.10.2019 16:57Bakan Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edildiğini belirtti.

Bakan Çavuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığına ilişkin attığı tweet sonrasında Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı'yla bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye'nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin. Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı'nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" dedi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Kaynak: İHA

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