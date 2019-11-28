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Bakan Çavuşoğlu: (S-400 açıklaması) "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz"

Bakan Çavuşoğlu: (S-400 açıklaması) "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz" -"Üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor.

28.11.2019 01:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:45
Bakan Çavuşoğlu: (S-400 açıklaması) "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz"
-"Üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor. ABD'lilerle bu konu hakkında çok görüştük. Bir çalışma grubu oluşturalım NATO bu grubun başını çeksin diye teklif ettik. ABD bu teklifimizi kabul etmedi. ABD garanti verecekse Patriot da almak isteriz. ABD ile ilişkilerimizi iyi şekilde götürebiliriz"
-"ABD ile ilişkilerimizi zehirleyen konular var biri S-400. Mutabık kalmadık. Farklı düşünüyoruz ama konuşmaya devam edelim. Ama nasıl devam edelim ne yapacağız? Bizim yaptığımız öneri insanın aklına geliyor"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu: (S-400 açıklaması)

Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Kaynak: İHA


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