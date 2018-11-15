Bakan Çavuşoğlu, Şehit Evinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Yusuf Önder'in Alanya
ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak
sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan 7 asker arasında yer alan Topçu Er Yusuf Önder'in cenazesi, 2 gün önce Alanya'da toprağa verilmişti. Cenaze törenine, Alanyalı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
de katılmıştı. Antalya ve Alanya ilçesi'nde çeşitli programları bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'ta oturan ailesini tekrar ziyaret etti. Evin önüne kurulan taziye çadırında baba Sunay Önder ve anne Sevcan Önder ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra programlarına devam etti. - ANTALYA
Hakkari,Alanya,Mevlüt Çavuşoğlu
15 Kasım 2018 Perşembe 14:09