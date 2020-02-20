Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İdlib 'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı rejim saldırısı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi; aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" ifadelerini kullandı.