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Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" dedi.

20.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:54Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı rejim saldırısı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi; aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" ifadelerini kullandı.



Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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