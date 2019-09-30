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Bakan çavuşoğlu, strazburg'a gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi 70'inci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere, Strazburg'a gideceğini açıkladı.

30.09.2019 21:48Bakan çavuşoğlu, strazburg'a gidiyor
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi 70'inci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere, Strazburg'a gideceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi'nin 70'inci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Onursal Başkanı olarak, yarın Strazburg'a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, "Sayın Bakanımızın Avrupa Konseyi'ni ziyareti çerçevesinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ve Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland ile görüşmesi öngörülmektedir" denildi.



Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Strazburg, Politika

Kaynak: DHA

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