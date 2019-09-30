Haberler » Güncel » Haber

Bakan çavuşoğlu, strazburg'a gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi 70. Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Strazburg'a gideceğini açıkladı.

30.09.2019 21:57Bakan çavuşoğlu, strazburg'a gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi 70. Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Strazburg'a gideceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi'nin 70. Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Onursal Başkanı olarak, yarın Strazburg'a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, "Sayın Bakanımızın Avrupa Konseyi'ni ziyareti çerçevesinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ve Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland ile görüşmesi öngörülmektedir" denildi.
Haber:  ANKARA,



Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Strazburg, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:12 Libya'da UMH, BAE'yi Sirte'yi vurmakla suçladı
01:54 "Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da katıldı" iddiası
01:47 Bursa'da karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
01:44 Manisa'da tır'ın çarptığı yaşlı adam öldü
01:40 Kaşıkçı'nın oğlunun "Suudi yargısına inancı sonsuz"
01:40 Kütahya'da manevra yapan tren, çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı
01:37 İzmir'de iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı