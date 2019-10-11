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Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır"

Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır" "Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz.

11.10.2019 13:06
Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütüyle mücadele etmek meşru hakkımızdır"
"Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz. Güvenliğin bölünmezliği ilkesinde müttefiklerimizin bizimle dayanışma sergilemesi en meşru beklentimizdir. Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez, bu dayanışmayı açık bir şekilde görmek istiyoruz"
İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörizme karşı ayrıt etmeden mücadele ediyoruz. Güvenliğin bölünmezliği ilkesinde müttefiklerimizin bizimle dayanışma sergilemesi en meşru beklentimizdir. Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez, bu dayanışmayı açık bir şekilde görmek istiyoruz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu:

Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

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