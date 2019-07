Bakan Çavuşoğlu: "Tersine adım atılırsa varlığımızı daha da artırırız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siz biz çözüm bulmak yerine Rumları mutlu etmek için bir karar alırsanız biz kararlığımızı arttırırız. Siz Rumları mutlu etmek adına bir adım atıyorsanız biz buradaki varlığımızı daha da artırırız. Biz AB, BM, ya da özel şirket üzerinden atılacak adımları destekleriz. Tersine adım atılırsa varlığımızı daha da artırırız" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, PKK'ya karşı Irak ile birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, "ABD'den Münbiç yol haritasıyla ilgili somut bir adım yok. Bu tehdit devam ederse Doğu Fırat Harekatına gireriz. Bu bizim ulusal güvenlik meselemizdir. Tehdit artarsa harekatı başlatırız" açıklamasında bulundu."Doğu Akdeniz'de çözüm için iş birliğine varız" Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'da yeni hükmet var. Kendisini yakından tanıyoruz. Dışişleri Bakanı da şahsi arkadaşımdır. Biz Yunanistan ile ilişkilerimizi daha normalleştirmek isteriz, anlaşmazlıkları oturup paket halinde çözmek isteriz. Ege olsun, Doğu Akdeniz olsun. Yunanlı mevkidaşlarımızın bu yöndeki açıklamalarını olumlu karşılıyoruz. Kamuoyumuz bu konuda atacağımız adımları her zaman destekliyor. Yunanistan'da ciddi bir kamuoyu baskısı var. Aynı şey Rum yönetiminde var. Doğu Akdeniz'de sorunun çözümü için de Yunanistan'la ikili düzeyde, BM gibi örgütler düzeyinde Rum Kesiminin muhatabı KKTC'dir. Rum kesimi hiçbir şeyi Kıbrıs Türk haklı ile paylaşmak istemiyor. Bugüne kadar bir çözüme varılmayışının sebebi budur. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs etrafında gaz ve petrol konusunda bir adım atılacaksa biz bunu destekleriz dedik. Sürekli esneklik gösterdik. Yeni kurulan hükümetle sorunları çözmeye varız. Kaynak paylaşımı için atılan adımları destekleriz" diye konuştu. Bugüne kadar 4 geminin gönderildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "İki sondaj gemimiz var. Şimdilik bunlar kafi. Siz biz çözüm bulmak yerine Rum'ları mutlu etmek için bir karar alırsanız biz kararlığımızı arttırırız. Siz Rumları mutlu etmek adına bir adım atıyorsanız biz buradaki varlığımızı daha da artırırız. Biz kendilerine 'bu tür kararlar almak yerine bu işin çözümü için adımlar atın' dedik. Çözmek istiyorsanız bunun için de varız. Avrupa Birliği burada dürüst bir şekilde arabuluculuk yapmalı. Türkiye'ye yönelik sembolik de olsa bu tür adımlar atmaması lazım. Almanya'nın inisiyatif almasını destekleriz. Yeter ki burada AB üyeliği kapsamında dayanışma anlayışıyla taraf tutmayın. Bu konuda diğer ülkelere nazaran Almanya'ya güvenimiz olduğunu söyledik. İsviçre geçmişte arabuluculuk yapmıştı. Biz AB, BM, ya da özel şirket üzerinden atılacak adımları destekleriz. Tersine adım atılırsa varlığımızı daha da artırırız. Bu bir tehdit değildir. Burada bizim kıta sahanlığımız içindeki, egemenliğimiz olduğu yerdeki faaliyetlerimizi kimseye sorgulatmayız" şeklinde konuştu. Geri Kabul Anlaşmasını vize serbestisi geciktiği için askıya alındığını yazılı bir şekilde AB'ye ilettiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Geri Kabul Anlaşması ile vize serbestisi aynı anda yürürlüğe girecek. İmzalanan anlaşmalara göre geri kabul uygulanacak, vize serbestisi altı ay sonra faaliyete geçecekti. Fakat Göç Anlaşmasıyla birlikte vize serbestisi ve geri kabul için eş zamanlı olması için bir görüş verdik. Daha sonrada yazılı bir şekilde AB'ye bildirdik. AB'den bir cevap gelmedi" ifadelerini kullandı."Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları devam ediyor. Federasyon için son müzakereleri yaptık. Cevap gelmedi" açıklamasında bulunan Bakan Çavuşoğlu, sondaj çalışmalarının henüz açıklanacak düzeyde olmadığını belirtti. Çavuşoğlu, "Rum Kesimi uluslararası dikkati çekmek için, Türkiye'ye yönelik baskıları artırmak için manipülatif haberler yapıyorlar. Yalanı da o kadar güzel söylüyorlar ki. Müzakereler ile ilgili gayri resmi şekilde biz görüşmeye evet dedik. Burada herkesin dürüstçe fikrini söylemesi lazım. Herkesin fikrini öğrenmek bakımından beşli müzakere önemidir" dedi."ABD'den Münbiç yol haritasıyla ilgili somut bir adım yok" ABD ile güvenli bölge için görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Oradan gelen tehditler konusunda harekatın başlaması konusunda Cumhurbaşkanımızın net talimatı oldu. Trump, 'biz oradan çekiliyoruz harekatınızı erteleyin' çağrısında bulundu. Bir güvenli bölge için görev gücü oluşturduk, ABD ile görüşmelerimiz sürüyor. Son zamanlarda bir yavaşlama görüyoruz. İdlib bölgesindeki sorunları bahane göstererek Türkiye orada oyalanıyor anlayışı ile bu görüşmeyi savsaklamanın bir faydası olmayacağını Amerikalılara söylüyoruz. Amerikalıların sözünde durmadığını görüyoruz. ABD'den Münbiç yol haritasıyla ilgili somut bir adım yok. Bu tehdit devam ederse Doğu Fırat Harekatına gireriz. Bu bizim ulusal güvenlik meselemizdir. Tehdit artarsa harekatı başlatırız. Doğu Fırat Harekatı güvenliğimiz için önemli. Bu konuda net bir adım atmamız lazım. Bugün toplantıda yeni önerilerinin olduğunu söylediler. Bu güvenliğimiz bakımından, Suriye toprak bütünlüğü bakımından önemlidir. Güvenli bölgenin oluşturulması önemli plandır. Bu sürüncemede kalmamalı. Ne olacaksa olsun artık. Amerikalılar da bu sürüncemede kalmak istemediğimizi farkındalar. Trump'ın ricası üzerine ABD Milli Savunma Bakanı, Genel Kurmay Başkanının Türkiye'de arkadaşlarımızdan ricası oldu. Bu hafta güvenli bölge ve istikrar konusu konuşulacak, netice çıkmazsa hazırlıklarımız var" diye konuştu."İDLİB KONUSUNDA RUSYA'YA SORUMLULUK DÜŞÜYOR" İdlib'te Rejim ve Rus güçleri tarafından devam eden saldırılara ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, Rusya'ya önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Rusya ile her düzeyde konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız Putin'e bu sorunun halledilmesi gerektiğini söyledi. Önümüzdeki süreçte 3'lü zirve düzenleyeceğiz. Onun arkasından 4'lü zirve gerçekleşecek. İdlib saldırılarının durdurması gerekiyor. İdlib konusunda Rusya'ya sorumluluk düşüyor. Rusya rejimin garantörüdür. Rejimin saldırılarını Rusya durdurmalı. İdlib Mutabakatımız var. Bunun sağlıklı uygulanması gerekiyor" şeklinde konuştu."PKK'YA YÖNELİK OPERASYONLAR IRAK'LA YAPILMALI" PKK'ya yönelik operasyonların Irak'la birlikte yapılması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Irak'la yeni bir dönem başladı. Irak'a yeni bir gümrük kapısı açılması, ticaretin artması ülkenin yeniden inşası, Irak'ın bölgesel etkisinin artırılması. Birlikte çalışmamız gereken en önemli konu güvenlik. PKK'nın ve DAEŞ'ın temizlenmesi gerekiyor. Burada amacımız güvenlik iş birliği anlaşmasının imzalanmasıdır. Cumhurbaşkanımızın Irak ziyareti öncesi bunu nihayete ulaştırmak istiyoruz. PKK'ya yönelik operasyonları birlikte yapmamız lazım. Hem Bağdat hem Erbil hem Türkiye olarak. ABD 'destek vereceğiz' diyor ama bazı eksikler var. En sağlıklı tedbir PKK'nın Irak'tan tamamen temizlenmesidir. Kürtlerin en büyük düşmanı PKK'dır. PKK en büyük zararı Kürtlere veriyor. Kandil'den temizlenmesi gerekiyor PKK'nın. Pençe Harekatımızın en büyük amaçlarından biri de budur. Dağlık kesimlerden PKK'nın tamamen temizlenmesi için kahraman Mehmetçiğimiz çalışmalarını yapıyor. Irak'la somut adımlar atmamız lazım. Bu anlamda güvenlik iş birliği anlaşması imzalamak istiyoruz. Türkiye siyasi çözümleri destekliyor. Sözlü desteğin bir anlamı yok. Libya'nın birliği beraberliği için çatışmaların durması gerekiyor. Herkesin Libya üzerinde gizli gündemi var. Unutmasınlar ki, Libya'daki olumlu olumsuz gelişmeler herkes üzerinde ciddi etkiler yaratır. Herkesin bizim gibi tutum sergilemesi gerekiyor. Siyasi süreç için BM çalışmalarını desteklememiz gerekiyor" dedi."ARABİSTAN İŞBİRLİĞİ YAPACAKSA BİZ HER ZAMAN VARIZ" Merhum gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili süren davanın nasıl seyrettiğini takip edemediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'la ikili bir mesele değildir bu konu. Bundan dolayı ilişkilerimiz bozulsun istemeyiz. Bundan dolayı olumsuz tavır sergilerlerse onların bileceği iş. Bazı yayın organları gibi basın özgürlüğünü savunanların parayı görünce sustuğunu gördük. Kaşıkçı'nın cesedi bulunmalı. Bu konuyu kişisel tutuma çevirmedik. Biz ceset bulunsun, defnedilsin istiyoruz. Sorumlusu kimse hesap vermesi gerekiyor. Bu konuda Suudi Arabistan'ın iş birliği tekliflerine 'evet' dedik ama iş birliklerini göremedik. Arabistan işbirliği yapacaksa biz her zaman varız. Ülkemizde işlenen bir cinayet var. Bunun aydınlatılması gerekiyor. Onların savcısıyla tüm bilgileri paylaştık, onların tarafından bir bilgi paylaşımı olmamıştı" diye konuştu."İhvan Kardeşliği saçmalığı bir manipülasyondur" Kılıçdaroğlu'nun İhvan Kardeşliği açıklamasına tepki gösteren Çavuşoğlu, "Bizim inancımıza göre tüm Müslümanlar kardeşimiz. Ayrım yapmıyoruz, darbeye karşıyız. Mursi mahkemede şehit oldu. Hiç müdahale olmadı. Kaderine terk edildi. Biz bunlara karşıyız. Bunu söyleyince Mısır hükümeti bizimle ilişkileri kötüleştiriyor. Biz ilkeli tutum sergiliyoruz. Batılı ülkeler işine geldiği zaman 'demokrasi' diyor. Müslüman kardeşlerimizin hiç birine ön yargımız yok. 1,8 milyar ümmete karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 1,8 milyar ümmetin tek umudu Türkiye'dir. Bunu Filistin'de gördük. Kim iş başına gelirse o ülkelerde biz onlarla çalışırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi seçimi kazanınca Mısır'a kadar giderek neler söyledi. Hangi tavsiyede bulundu? Herkesin inancı gibi yaşaması gerektiğini söyledi. Laiklik Mısır'ın geleceği için önemli. Bizden önce Türkiye'deki laiklik anlayışı yasaklayan bir anlayıştı. Kim demokratik şekilde yönetime gelirse biz onunla ilişkimizi sürdürüyoruz. O ülkeyi kimin yöneteceği o ülkenin halkı belirler. İhvan Kardeşliği saçmalığı bir manipülasyondur. Kılıçdaroğlu'nun bunun böyle olmadığını bilmesi gerekiyor" dedi."SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ" Hakan Atilla'nın iade sürecini takip ettiklerini sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Atilla konusunda prosedürler uygulanıyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Ailesiyle temasımız devam ediyor. Bankanın eski müdürü olduğu için. New York'taki mahkeme süreci devam ediyor. Washington'da devam eden bir süreç var. Biz bu sürelerin sona ermesi gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı."VİZE KONUSUNDA BİR SIKINTI OLMUŞ HEMEN BİZ DEVREYE GİRDİK" Futbolcu Merih Demiral'ın vize konusunda yaşadığı sıkıntıya ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Kendisi milli takıma genç yaşta girdi ve çok güzel oynuyor. Portekiz'e gitmiş. Maalesef bizim takımlarımız altyapıya önem vermediği için gençlerimizi gönderiyoruz. Oradan gelip milli takıma oynamaları ayrı bir kazançtır. Çok iyi ve çok karakterli bir çocuk. Alanyaspor'da oynadı yarım dönem oradan biliyorum. Oradan İtalya'ya gitti, oradan da Juventus'a gitti. Çok büyük bir başarı. Neden İstanbul'a gitmek istemedi biliyor musunuz? Kendi tabiri ile 'İstanbul'a gidersem beni orada bozarlar' dedi. Yani oraya giden futbolculardan kulüp yönetimleri de çok şikayet eder. Gerçekten çok terbiyeli bir çocuk. Çok inançlı bir çocuk ve çok milli bir çocuk. Vize konusunda bir sıkıntı olmuş hemen biz devreye girdik. Singapur'daki Büyükelçimizi aradık, Çin Büyükelçimiz Türkiye'deymiş onula görüştük. Bakan Yardımcımız ile bu süreci koordine ettik. Hafta sonu olmasına rağmen Singapur'daki Çin Büyükelçiliğini açtılar. Başvurular alındı ve vizeyi verdiler bu sorun çözüldü" dedi.(İHA)