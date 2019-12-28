Haberler » Güncel » Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek - Haber

Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek

Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecekDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü; CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini, TBMM'ye gelmesi beklenen Libya tezkeresi ile ilgili bilgilendirecek.

28.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:30 Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek

Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü; CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini, TBMM'ye gelmesi beklenen Libya tezkeresi ile ilgili bilgilendirecek.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den randevu talep etti. Randevu taleplerinin olumlu sonuçlandığı öğrenilirken, Çavuşoğlu'nun saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu, 14.00'te İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile bir araya geleceği belirtildi. Bahçeli ile yapacağı görüşmenin saatinin ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. Çavuşoğlu'nun, CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini Libya tezkeresi konusunda bilgilendireceği bildirildi.

ANKARA,



Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:12   Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı - Haber
19:12   Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan İdlib için insani yardım çağrısı Açıklaması - Haber
19:11   İbb'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor - Haber
19:10   Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2) - Haber
19:08   AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine... - Haber
18:29   Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Haber
17:28   Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Haber
17:04   Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Haber
16:51   Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Haber
16:49   DNA testiyle bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı - Haber
28.12.2019 19:15:33