Haberler » Güncel » Bakan Çavuşoğlu, Tiran'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi - Haber

Bakan Çavuşoğlu, Tiran'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

11.02.2020 22:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:35Bakan Çavuşoğlu, Tiran'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'un başkenti 'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta yaşayan Türk vatandaşlarla görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya katılanlara şükranlarını sunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Sayın Büyükelçimiz Yörük'ün söylediği gibi geçen gelişimizde burada Türkiye-Arnavutluk İş Adamları Derneği'nin yönetimi ve üyeleri ile beraber Türk ve Arnavutluk'tan iş adamlarıyla bir araya geldik. Dertlerini dinledik ve ertesi gün görüşmelerimizde firmalarımızın taleplerini varsa sorunlarını muhataplarımıza ilettik" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "Bu sefer daha kapsamlı bir toplantı yapalım dedik. Yani burada yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelelim dedik. Firmalarımızın bazı sorunlarının olduğunu biliyoruz. Yarın zaten temaslarımızda bunları dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk, Tiran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 23:09:51