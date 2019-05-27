BAKAN ÇAVUŞOĞLU, TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ İFTAR YEMEĞİNDE KONUŞTU

İSTANBUL DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nin Yeşilköy'deki bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Kahraman polislerimiz ve askerlerimiz içeride ve dışarıda şehitlerimize kasteden ve vatan topraklarımıza göz diken ne kadar hain varsa onları çukurlarına ve inlerine gömüyor" dedi.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği, Yeşilköy'de bir otelde şehit yakınlarına iftar yemeği verdi. Yemeğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ve şehitler için saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda, önce Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya söz aldı.

Kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanlığı olarak da içeride olduğu gibi dışarıda da hainlerin peşini bırakmıyoruz. PKK, YPG, DHKPC ne kadar terör örgütü varsa nerede yaşarlarsa yaşasınlar onların ensesindeyiz" dedi.

Vatan topraklarında şehit ve gazilerin sayesinde özgürce yaşanıldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Kahraman polislerimiz ve askerlerimiz içeride ve dışarıda şehitlerimize kasteden ve vatan topraklarımıza göz diken ne kadar hain varsa onları çukurlarına ve inlerine gömüyorlar. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. 15 Temmuz hain darbe gecesinde 251 şehit verdik ve içeride olduğu gibi dışarıda da FETÖ'cülere hesap sormak için tüm birimlerimizle beraber büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bugün dış politikamızın önceliklerinden birisi de içeride olduğu gibi dışarıdaki hainlerle de mücadele etmektir. O hainleri ülkemize getirerek, adalete teslim etmektir. Bu mücadelemizi sonuna kadar süreceğiz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğinin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Derneğin çalışmalarını çok anlamlı görüyoruz. 81 İlde Bir Hayal Projesi'ni de takdir ettiğimi müsaadenizle söylemek isterim. Bu projeye sanat ve spor camiasından dostlarımız başta olmak üzere herkes destek veriyor. Bu projemize bakanlık olarak biz de destek vermek istiyoruz. Çünkü şehitlerimiz ve şehitlerimizin aileleri bizim için çok önemlidir. Bakanlıkta bir kampanya başlatarak, 81 ildeki çocuklarımızı, özellikle eğitim ve kütüphane ile ilgili projelerinize destek vererek yalnız bırakmayacağız. Bundan sonra biz de bakanlığımızda onlarla sık sık bir araya geliyoruz. Her sene Büyükelçiler Konferansı'mıza şehit aileleri ve yakınlarını davet ediyor ve tüm şehitlerimizi anarak başlıyoruz. Sadece şehitler gününde değil. Bakanlık olarak, derneğimizin kardeşi olarak bilin, bundan sonra her zaman yanınızdayız. Sizinle bir araya gelmek bizim için şereftir, onurdur" Program aile fotoğrafıyla sona erdi.

Görüntü dökümü:

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-Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması

-Plaket sunumu ve aile fotoğrafı

-Genel ve detaylar

26.05.2019 - 23.14 Haber Kodu : 190526174

Kaynak: DHA